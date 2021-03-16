В Грузии объявлен литературный конкурс детских произведений

Три автора-победителя будут награждены денежными призами, а лучшие работы будут изданы в виде книги "Издательством Бакура Сулакаури"

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В Грузии проходит конкурс детских произведений – принять участие в литературном соревновании может каждый, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок.

Целью конкурса является отбор детских работ, которые Центр впоследствии будет использовать во время тестирований, запланированных в рамках различных проектов.

Как говорится на сайте, на конкурс будут приниматься только неопубликованные детские произведения и познавательная проза объемом не более 1,5 тысячи слов. Важно, чтобы работы были предназначены для школьников младших классов и не носили явно дидактический характер.

Что касается деталей, то для участия в конкурсе с 17 марта по 17 мая автор должен прислать не менее трех неопубликованных прозаических произведений на электронную почту konkursi@naec.ge. Работы без контактной информации – имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты – рассматриваться не будут.

В финале будут выявлены три автора-победителя, которые будут награждены денежными призами: I место – 1,5 тысячи лари (более 450 долларов); II место – 1 000 лари (чуть более 300 долларов); III место – 500 лари (150 долларов). Лучшие работы будут изданы "Издательством Бакура Сулакаури".

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