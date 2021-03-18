Скандал с участником Грузии на "Евровидении": в стране требуют снять Кипиани с конкурса

Певец не выдержал потока критики в адрес своей конкурсной песни и вывалил на подписчиков все свое недовольство

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Скандал разгорелся вокруг представителя страны на "Евровидение-2021" – в Тбилиси создали петицию с требованием снять Торнике Кипиани с песенного конкурса.

Виной тому послужили публикации, опубликованные грузинским участником в соцсети Facebook 16 и 18 марта. В них он крайне нецензурно обращается к своим "хейтерам", которым не понравилась его конкурсная песня "You". В одном из постов Торнике также нелицеприятно отзывается и о самом конкурсе "Евровидение".

В комментариях недовольные и даже разгневанные пользователи ругают Торнике за несдержанность, упрекают певца в некрасивом поведении и советуют снять свою кандидатуру с конкурса. Более того 18 марта на сайте manifest.ge была создана петиция с требованием дисквалицировать Кипиани.

"16 марта 2021 года представитель Грузии Торнике Кипиани разместил на своей странице в Facebook статус, в котором упомянул вышеупомянутое соревнование в негативном и оскорбительном аспекте, тем самым нанеся вред стране, участвующей в том же соревновании Грузии, и не только. Он оскорбил публику, выразившую недовольство конкурсной песней. Торнике (в посте – прим. ред.) отличается своей агрессивностью и унизительной риторикой. На основании чего, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к Общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года", – говорится на сайте.

На данный момент руководство Первого канала, который и выбрал Кипиани для представления страны на Евровидении, никак не прокомментировало слова Кипиани.

Полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия должна принять участие во втором полуфинале Евровидения.

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