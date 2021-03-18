Комитет культуры в парламенте Грузии возглавит Элисо Болквадзе

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Известная пианистка, депутат парламента от большинства Элисо Болквадзе возглавит в законодательном органе Грузии комитет культуры.
На пленарном заседании сегодня кандидатуру Болквадзе поддержали 80 голосами единогласно.
Комитет культуры в парламенте был создан как самостоятельная единица после того, как было принято решение о разделе министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.
Элисо Болквадзе баллотировалась в парламент по списку правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
Элисо Болквадзе родилась 2 января 1967 года в Тбилиси. Музыкальный талант у нее проявился в раннем детстве, первый концерт с оркестром она дала в возрасте семи лет.
Свою профессиональную деятельность Болквадзе начала во Франции и Австрии и до прихода в политику выступала в самых престижных концертных залах Европы и США. Она лауреат ряда престижных международных конкурсов.
В 2012 году создала фонд "Лира", который поддерживает молодых талантливых грузинских музыкантов. Также Болквадзе дважды удостоена звания посла мира ЮНЕСКО.
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