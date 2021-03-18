Комитет культуры в парламенте Грузии возглавит Элисо Болквадзе

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Известная пианистка, депутат парламента от большинства Элисо Болквадзе возглавит в законодательном органе Грузии комитет культуры.

На пленарном заседании сегодня кандидатуру Болквадзе поддержали 80 голосами единогласно.

Комитет культуры в парламенте был создан как самостоятельная единица после того, как было принято решение о разделе министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

Элисо Болквадзе баллотировалась в парламент по списку правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Элисо Болквадзе родилась 2 января 1967 года в Тбилиси. Музыкальный талант у нее проявился в раннем детстве, первый концерт с оркестром она дала в возрасте семи лет.

Свою профессиональную деятельность Болквадзе начала во Франции и Австрии и до прихода в политику выступала в самых престижных концертных залах Европы и США. Она лауреат ряда престижных международных конкурсов.

В 2012 году создала фонд "Лира", который поддерживает молодых талантливых грузинских музыкантов. Также Болквадзе дважды удостоена звания посла мира ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.