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Элисо Болквадзе

Комитет культуры в парламенте Грузии возглавит Элисо Болквадзе

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Парламент Грузии (283)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210318/251203963/Komitet-kultury-v-parlamente-Gruzii-vozglavit-Eliso-Bolkvadze-.html

Кандидатуру известной пианистки на пост главы нового комитета культуры парламент поддержал единогласно

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Известная пианистка, депутат парламента от большинства Элисо Болквадзе возглавит в законодательном органе Грузии комитет культуры.

На пленарном заседании сегодня кандидатуру Болквадзе поддержали 80 голосами единогласно.

Ираклий Гарибашвили
photo: Irakli Garibashvili / FB
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Комитет культуры в парламенте был создан как самостоятельная единица после того, как было принято решение о разделе министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

Элисо Болквадзе баллотировалась в парламент по списку правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Элисо Болквадзе родилась 2 января 1967 года в Тбилиси. Музыкальный талант у нее проявился в раннем детстве, первый концерт с оркестром она дала в возрасте семи лет.

Свою профессиональную деятельность Болквадзе начала во Франции и Австрии и до прихода в политику выступала в самых престижных концертных залах Европы и США. Она лауреат ряда престижных международных конкурсов.

В 2012 году создала фонд "Лира", который поддерживает молодых талантливых грузинских музыкантов. Также Болквадзе дважды удостоена звания посла мира ЮНЕСКО.

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Темы:
Парламент Грузии (283)
Теги:
культура, Парламент Грузии, Грузия

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