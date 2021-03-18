Дворец искусств в Тбилиси получил в подарок работы Александра Бенуа

Бенуа — один из самых значительных художественных критиков начала XX века, ввел в оборот термины "авангард" и "русский сезаннизм"

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Работы известного русского художника Александра Бенуа переданы в дар Тбилисскому Дворцу искусства Грузии – музею истории культуры, об этом написал в Facebook директор Георгий Каландия.

Три эскиза, созданные Бенуа в 1928 году для спектакля Парижской Гранд-оперы, были переданы Грузии председателем Попечительского совета музея Арчилом Геловани в качестве пожертвования.

В сообщении Каландия говорится, что цена работ Бенуа на различных аукционах мира колеблется от 20 тысяч до 200 тысяч долларов. Картины для Дворца искусств были куплены на аукционе Sotheby's в Лондоне и утром 18 марта привезены в Тбилиси.

Директор музея также отметил, что желанием председателя попечительского совета Геловани является сделать грузинский Дворец искусств одной из крупнейших сокровищниц произведений живописцев "серебряного века" в мире.

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"Для этого попечительский совет музея и Фонд Пиросмани постепенно начнут закупать театральные шедевры. Переговоры в Берлине уже успешно завершены, и в ближайшие дни во Дворце искусств появятся еще шесть работ Александра Бенуа, в том числе эскизы "Жизель" и "Свадьба Амура и Психеи", поставленные в Пале-Гарнье в Париже в 1909-1910-х годах", - пишет Каландия.

Бенуа — один из самых значительных художественных критиков начала XX века, ввел в оборот термины "авангард" и "русский сезаннизм". Живописец, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения "Мир искусства" был родом из Санкт-Петербурга, происходил из художественной династии Бенуа.

В 1908—1911 годах — Бенуа стал художественным руководителем "Русских сезонов" С. П. Дягилева, прославивших за рубежом российское балетное искусство. В 1919-ом возглавил картинную галерею Эрмитажа. В 1926 году А. Н. Бенуа покинул СССР и жил в Париже, где работал над эскизами театральных декораций и костюмов. Его работы хранятся в ведущих музеях мира, таких как Лувр, Прадо, Третьяковская галерея.

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