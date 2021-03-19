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Майя Навериани

Туристы новой волны: в Тбилиси проходит выставка о туризме в условиях пандемии

photo: Georgian National Museum / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2287)
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Последствия кризиса туристической индустрии во время эпидемии нашло отражение в творчестве грузинской художницы

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Персональная выставка грузинской художницы Майи Навериани под названием New Wave Tourist проходит в тбилисской галерее Artbeat Gallery.

Выставка Майи Навериани New Wave Tourist в Artbeat Gallery
photo: Gallery Artbeat / FB
Выставка Майи Навериани New Wave Tourist в Artbeat Gallery

Образ туриста – любопытного путешественника, искателя приключений, временного, случайного гостя – это символ, который всегда нравился грузинской художнице, и встречается во многих работах Навериани, говорится на сайте галереи.

"В результате пандемии такое внезапное и резкое изменение и потрясение знакомой нам реальности потрясло абсолютно все системы – психологические, культурные, социальные или политические. Но это дестабилизация, страх перед неизвестным будущим и хаос открыли новые возможности, желания путешествия и новой волны туризма", – говорит художница.

Большинство представленных на выставке работ, выполненных на бумаге карандашом, были созданы в течение 2020 года. Сама выставка продлится до 25 апреля.

Выставка New Wave Tourist – это третий совместный проект галереи и художницы Навериани. Также работы Майи будут представлены на фестивале искусства ArtDubai в конце марта 2021 года.

Майя Навериани училась в Тбилисской государственной академии художеств в 1985-1989 годах, а до этого у художника Гии Эдзгверадзе. После окончания академии она переехала жить в Лондон. Активная профессиональная карьера Навериани началась в 1999 году после того, как она получила первую премию в области живописи на Международном конкурсе Vordemberge Gildewart Foundation.

С тех пор Майя Навериани активно выставляется в различных музеях Лондона, Нью-Йорка, Амстердама и других. Художница до сих пор живет на два города – в Тбилиси и Лондоне.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2287)

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