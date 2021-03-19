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Актеры Александр Дик (слева) и Виталий Стремовский (справа)

Бывший грибоедовец, актер Виталий Стремовский скончался от COVID-19

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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В грузинской столице выражают соболезнования близким, друзьям и коллегам артиста Стремовского Виталия Лазаревича

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Режиссер, актер Театра российской армии, бывший актер Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова и заслуженный артист России Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни.

Москва - вид на город
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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"Ужасная новость! Не стало нашего друга, старого грибоедовца, замечательного актера заслуженного артиста России Виталия Стремовского, – пишет заведующая музеем Театра им. Грибоедова Инна Безирганова в Facebook. – И его не пощадила чудовищная инфекция... Познакомилась с ним год назад в виртуальном пространстве в связи с юбилеем Грибоедовского театра благодаря Александре Авдеевой, и сразу почувствовала, какой это удивительный, тонкий, интеллигентный, а главное – СВОЙ человек. И вот, едва обретя друга, приходится с ним прощаться... Сочувствие близким, друзьям, коллегам Виталия Стремовского..."

Заслуженный артист Российской Федерации Виталий Лазаревич Стремовский родился 13 июня 1947 года в г. Москве. В 1970 году окончил Школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева). С августа 1970-го по октябрь 1971 года служил в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова.

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С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых "Схватка", "Старый холостяк и распутники" и "Марио и фокусник".

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