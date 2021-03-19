Тбилисская библиотека увековечит память о братьях-писателях Отаре и Тамазе Чиладзе

Отар и Тамаз Чиладзе - были известными писателями, поэтами и драматургами. И теперь в грузинской столице будет книжный кабинет их имени

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Книжный кабинет в честь классиков грузинской литературы - братьев Отара и Тамаза Чиладзе - откроют в Тбилиси, в Национальной парламентской библиотеке Грузии, говорится на странице учреждения в Facebook.

Открытие кабинета состоится 20 марта – в день рождения братьев Чиладзе.

Специально для обустройства этого кабинета Тина Чиладзе - сестра Отара и Тамаза Чиладзе, передала в дар Национальной библиотеке личные вещи братьев, фотографии и их личную библиотеку. Книги, изданные братьями, будут также помещены в кабинете.

Отмечается, что кабинет будет расположен по адресу: улица Сулхана Цинцадзе, 63. Кабинет открывается при поддержке издательства "Интеллект".

Отар и Тамаз Чиладзе были известными писателями, поэтами, драматургами. Отар Иванович работал журналистом, педагогом в Тбилисском театральном институте. Он - автор романов, поэм, пьес, публицистических произведений.

Тамаз Иванович - старший брат Отара, также замечательно проявил себя как в прозе, так и в поэзии и драматургии. Русскоязычный читатель познакомился с творчеством Чиладзе в 1961 году, когда вышел его поэтический сборник "Сети звезд" в переводе Евгения Евтушенко.

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