"Свободные и хитрые" – выставка о "Богинях и женщинах" проходит в Тбилиси

Вместо романтической версии из прошлого, где женщина послушна и неприкасаема, Хизанишвили переосмыслила традицию и привнесла новую динамику

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Выставка о "Богинях и женщинах" грузинской художницы Русудан Хизанишвили проходит в тбилисской галерее Window Project и продлится до 3 мая.

Женщина как сильный персонаж, вокруг которого объединяется мир – на выставке с таким лозунгом представлены работы художницы, созданные в 2018-2021 годах.

"Центральные фигуры в сценографии Хизанишвили никак не называются. Однако мы можем предположить их личность. Дали, Медея, Тинатин, Тамар, Нестан, Богородица, Венера – символически представлены в лицах, фигурах, действиях и композициях", – говорится в сообщении организаторов.

Как отмечают в галерее, вместо того, чтобы предложить романтическую версию прошлого, в которой женщина послушна и неприкасаема, Хизанишвили переосмыслила эту традицию и привнесла новую динамику в современное грузинское искусство.

"Традиционный архетип матери противоречит образу свободной женщины, сильной, а иногда и хитрой. Женщины, которых мы видим у Хизанишвили, пишут свои собственные сценарии", – говорится на сайте галереи.

Что касается дизайна самой выставки, то над ним поработал молодой художник Ладо Ломиташвили, который заранее ознакомился с творчеством Хизанишвили и выбрал для экспозиции нежную оранжевую цветовую гамму, которая довольно часто встречается в творчестве художницы.

Кроме того, выставка разделена на пространства в виде порталов, что делает ее еще более интересной для зрителя.

Русудан Хизанишвили живет и работает в Тбилиси. В 1994-1998 годах училась в художественном колледже Николадзе, в 2003 году получила степень бакалавра Тбилисской академии художеств, а в 2005 году – степень магистра изобразительного искусства.

Русудан сотрудничает с различными галереями и фестивалями. В основном она работает в области живописи, создает коллажи, а также ставит интересные эксперименты в области печатной графики.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.