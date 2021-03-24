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Певица Анита Рачвелишвили

Певица Рачвелишвили против нового главы Минкульта: моя нога не ступит на сцену в Грузии

photo: Anita Rachvelishvili / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2293)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210324/251254423/Pevitsa-Rachvelishvili-protiv-novogo-glavy-Minkulta-moya-noga-ne-stupit-na-stsenu-v-Gruzii.html

Рачвелишвили резко осудила заявление новоибранного министра культуры об инакомыслии среди деятелей искусства

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Известная грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано) заявила, что не будет выступать на грузинской сцене до тех пор, пока министром культуры в стране является Тея Цулукиани. Таким образом артистка выразила свой протест против заявления экс-главы Минюста о своем отношении к инакомыслию среди деятелей искусства.

"Моя нога не ступит на сцену в Грузии до тех пор, пока культурой будет управлять Цулукиани! Продолжайте молчать! Сегодня она уже сообщила всем нам, что мы не можем ничего говорить вопреки ее мыслям, не то…", – написала в соцсети Facebook Рачвелишвили.

Ранее в эфире проправительственного канала Post TV новый министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что не видит проблемы в том, чтобы творческие люди поддерживали оппозицию, если "это не будет мешать работе их организаций".

Тея Цулукиани
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Цулукиани: я знаю, что надо сделать на новой должности в первую очередь

"Если, например, в театре есть актер, который выражает свое мнение, конечно же, я тут попытаюсь понять это отличающееся мнение, откуда оно появилось. Если это "бесплатная критика", так я называю это, то есть если человек в это верит, тогда я попытаюсь понять, насколько это мешает функционированию организации изнутри", – заявила Цулукиани.

По словам Цулукиани, если выраженные позиции не мешают деятельности организации, то она не видит в этом проблемы. "Творческий человек на то и творческий, что у него должна быть свобода выражать свои мысли", – сказала Цулукиани.

Депутат Тея Цулукиани 19 марта была назначена министром культуры, спорта и молодежи.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2293)

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