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Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства

"Узнай художника сам": в Тбилиси открывается необычная выставка

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2294)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210325/251266219/Uznay-khudozhnika-sam-v-Tbilisi-otkryvaetsya-neobychnaya-vystavka.html

Как угадать почерк любимого художника по картинам с не характерным для него стилем? Узнать это можно в Музее изобразительных искусств в Тбилиси уже завтра

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Необычная экспозиция-игра пройдет в грузинском Музее изобразительных искусств 26 марта – в выставочном пространстве будут представлены ранее неизвестные работы знаменитых грузинских художников и посетителям предстоит угадать, кто из них кто.

Экспозиция так и называется "Раритеты: кто есть кто?", и охватывает несколько десятилетий, в период с 1950-х по 1980-е годы. Это художники разных поколений с их почерком, индивидуальным стилем или метафорическим языком в изобразительном искусстве.

Опубликовано Georgian Museum of Fine Arts/ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი Понедельник, 22 марта 2021 г.

Джибсон Хундадзе, Ана Шаликашвили, Эдмонд Каландадзе, Ираклий Парджиани и другие – в выставочном зале Музея изобразительных искусств будут собраны работы 15 авторов.

"Полотна отобранных художников представляют собой визуально-эклектическую ткань, в которой сочетаются резко отличающиеся стили, идеологии, художественные методы или видения. При этом избранные картины известных художников принципиально отличаются от их обычного почерка, по которому мы их одним взглядом узнаем", – говорит куратор выставки Константин Болквадзе.

Открытие выставки в 12:00. Экспозиция продлится до 25 апреля включительно.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2294)

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