Живая легенда: писателю Гураму Дочанашвили исполнилось 82 года

Sputnik Грузия горячо поздравляет Гурама Петровича, желает ему крепчайшего здоровья и долголетия. А читателям предлагает узнать наиболее интересные факты из жизни и творчества талантливейшего писателя Грузии.

"Облачение первое" в YouTube

В YouTube можно найти десятичасовой радиоспектакль по самому известному роману Гурама Дочанашвили "Облачение первое или Одарю тебя трижды".

Над этой записью, которая прекрасно - в артистических голосах и с красивой музыкой - чувственно передает это великое произведение, трудился "Радиотеатр" Общественного вещателя Грузии. Это стоит послушать!

Любимые дедушка и бабушка писателя

© photo: Sputnik / STRINGER Памятник грузинскому поэту Акакию Церетели в городе Сачхере

Любимым дедом Гурама Дочанашвили был Силован Эмхвари, внук сестры великого грузинского писателя и поэта Акакия Церетели. Бабушкой же писателя со стороны папы была русская женщина - Ольга Гусева, которая растила будущего гения в море любви.

Потери и открытия

photo: Guram Dochanashvili / FB Гурам Дочанашвили с внучкой

В 1990 году в жизни Гурама Дочанашвили произошло страшное несчастье - трагически погиб его 22-летний сын Ираклий. Эти тяжелейшие дни помогли пережить Гураму Петровичу его ближайшие друзья и духовные лица. Именно тогда писатель приблизился к Всевышнему и церкви. А вскоре Господь прислал ему утешение - внучку, которая вновь заставила биться его сердце. "Дедушка сумасшедший, потому что он сходит по мне с ума", - писала внучка писателя Тинатин Чкуасели.

Многообразие и глубина

Жизненный опыт писателя Гурама Дочанашвили фантастически многообразен и глубок. По профессии он историк, также окончил музыкальное училище по классу скрипки. В 1962-1975 годах был младшим научным сотрудников на отделении археологии в Институте истории, археологии и этнографии имени Иванэ Джавахишвили.

В это время он участвовал в многочисленных экспедициях и изучал памятники каменного века. На потом полностью переключился на литературный мир: в 1975-1985 году заведовал отделением прозы в литературном журнале "Мнатоби", а также руководил секцией прозы в Союзе писателей. С 1985 года "Грузия-фильм" пригласил Дочанашвили на пост главного редактора киностудии.

Известные одноклассники

© photo: Sputnik Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993), католическая монахиня Мать Тереза (1910-1997) и грузинский диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава (1939-1989)

В 1946 году Гурам Дочанашвили приняли в Первую школу для мальчиков. Одноклассниками его стали такие известные для Грузии фигуры, как Мераб Костава и Звиад Гамсахурдия.

Не только "Облачение первое"

Гурама Дочанашвили знают прежде всего по его сильнейшему роману "Облачение первое". Но литературный багаж классика намного тяжелее.

Guram Lochanashvili / FB Обложка книги Гурама Дочанашвили "Облачение первое"

В числе романов писателя отдельным островом стоит книга "Глыба церковная". Это удивительно тонкий, в каком-то смысле экспериментальный роман с поражающей концовкой - семью финалами. В этом романе Дочанашвили открывает читателю абсолютно новый язык, более свободный, вольный и податливый. Он настоящий чародей грузинского языка.

"Самый хороший дед"

Дочанашвили также является автором блестящих сборников рассказов, таких как "По ту сторону гор", "Шаг", "Тысяча мелочей", "Веселый холм", "Дело", "Перрон", "Ватер(по)ло или Восстановительные работы", "Только один человек", "Трудный", "Песня без слов", а также пьесы "Хоруми - танец грузинский", сказки для детей младшего школьного возраста "Самый хороший дед".

Живая легенда

Наконец, Гурам Дочанашвили - настоящая живая легенда, живой классик. Шутка сказать: в его копилке такие награды, как Государственная премии и премии им. Ш. Руставели, Золотой орден Св. Георгия и орден Чести, литературная премия "Саба" за исключительный вклад, внесенный в развитие литературы, и Премия имени Важа-Пшавела за всю творческую деятельность.

Но самая главная награда грузинской литературы - это то, что такой великий писатель, как Гурам Дочанашвили, жив, живет в современном Тбилиси и по-прежнему безгранично любит свою родину, Грузию - в уме, в сердце и в литературе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.