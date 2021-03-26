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Тея Цулукиани

"Повторю еще раз..." – глава Минкульта Грузии ответила на недовольства артистов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2296)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210326/251279502/Povtoryu-esche-raz---glava-Minkulta-Gruzii-otvetila-na-nedovolstva-artistov.html

За последним заявлением министра об инакомыслии в сфере культуры последовал ряд недовольных высказываний деятелей искусства

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что если в министерстве не будет квалицированных кадров и правил расходования финансов, ведомство не сможет поддерживать артистов.

Таким образом, глава Минкульта ответила на нападки грузинских артистов и, в частности, оперной певицы Аниты Рачвелишвили. На днях исполнительница высказала свое недовольство по поводу слов Цулукиани об инакомыслии в сфере культуры, добавив, что "ее нога не ступит на грузинскую сцену, пока Цулукиани управляет культурой".

Как отметила Теа Цулукиани, она хочет слышать разные мнения и интересуется, что стоит за ними.

"Моя цель – поддержать их (артистов – прим. ред.), но я не смогу этого сделать, если у меня не будет бюрократического аппарата квалифицированных, беспристрастных людей и желания. Повторю еще раз: я хочу спросить и выслушать разные мнения, поинтересоваться, что стоит за этим мнением. Это простое недовольство или иное мнение, направленное на решение определенной проблемы", – сказала Цулукиани.

При этом министр подчеркнула, что всегда будет интересоваться тем, какого рода выражается деятелями искусства мысль – это просто критика или, по ее словам, "отвращение" из-за принадлежности Цулукиани к партии "Грузинская мечта".

Депутат Тея Цулукиани 19 марта была назначена министром культуры, спорта и молодежи. Первым заместителем министра является дипломат Каха Сихарулидзе, заместителями – Сосо Гиоргадзе и Иосеб Багатурия.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2296)

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