В сфере культуры Грузии грядут реформы - министр

Пора ответить современности современным законодательством, сказала Цулукиани и анонсировала большие перемены

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Создание нового Кодекса культуры и обновление устаревших правовых норм грядет в сфере искусства в ближайшем будущем. Об этом журналистам заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

"Пора обновить немного устаревшие нормы в одном документе - чтобы все это поместить в Кодекс культуры и ответить современности современным законодательством", - сказала Цулукиани, отметив, что этим делом она поручила заняться своему заместителю Иосебу Багатурия.

О грядущих изменениях в сфере культуры высказалась и председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе. По ее словам, в культурном секторе ведомству предстоит проделать большую работу.

"Первая задача - сделать культуру доступной для всех и служить людям. Вы обязательно должны ждать реформ. В области художественного образования обязательно будут реформы. Будет разработан Кодекс культуры, который включает в себя многое и станет новым словом, новым шагом вперед. Без реформ нет прогресса, это должны понимать деятели культуры. Необходимо провести реформы для будущих поколений", - сказала Болквадзе.

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