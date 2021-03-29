13:48 29 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Центр имени Джансуга Кахидзе

После паузы в связи с COVID-ограничениями в Тбилиси вновь зазвучит Моцарт

photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2300)
8120
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210329/251306578/Posle-pauzy-v-svyazi-s-COVID-ogranicheniyami-v-Tbilisi-vnov-zazvuchit-Motsart-.html

Концерт пройдет в полном соответствии с эпидемиологическими правилами. На данном этапе билеты можно приобрести только онлайн

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. "Реквием" Моцарта прозвучит на сцене тбилисского Культурно-музыкального центра им. Дж. Кахидзе в исполнении симфонического оркестра – выступление пройдет после долгой паузы в связи с ковид-ограничениями 11 апреля. 

Выставка художника Левана Миндиашвили What color is the Black Sea?
photo: Levan Mindiashvili / FB
"Какого цвета Черное море?": в Нью-Йорке проходит необычная выставка художника из Грузии

В концерте примут участие Государственная хоровая капелла Грузии, хормейстер Арчил Ушверидзе, солисты Сопио Горделадзе, Нана Дзидзигури, Зураб Натрошвили и Георгий Годердзишвили. Дирижер вечера – Вахтанг Кахидзе.

"Реквием" – последнее, незавершенное произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта, над которым он работал вплоть до самой смерти. Траурная заупокойная месса написана на канонический латинский текст. "Реквием" является одним из наиболее известных произведений Моцарта и рассматривается как одно из важнейших его творений.

Подчеркивается, что выступление состоится в полном соответствии с эпидемиологическими правилами. На данном этапе билеты можно приобрести только онлайн. Начало концерта в 17:00.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2300)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Хвостатые психологи успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться