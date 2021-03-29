После паузы в связи с COVID-ограничениями в Тбилиси вновь зазвучит Моцарт

Концерт пройдет в полном соответствии с эпидемиологическими правилами. На данном этапе билеты можно приобрести только онлайн

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. "Реквием" Моцарта прозвучит на сцене тбилисского Культурно-музыкального центра им. Дж. Кахидзе в исполнении симфонического оркестра – выступление пройдет после долгой паузы в связи с ковид-ограничениями 11 апреля.

В концерте примут участие Государственная хоровая капелла Грузии, хормейстер Арчил Ушверидзе, солисты Сопио Горделадзе, Нана Дзидзигури, Зураб Натрошвили и Георгий Годердзишвили. Дирижер вечера – Вахтанг Кахидзе.

"Реквием" – последнее, незавершенное произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта, над которым он работал вплоть до самой смерти. Траурная заупокойная месса написана на канонический латинский текст. "Реквием" является одним из наиболее известных произведений Моцарта и рассматривается как одно из важнейших его творений.

Подчеркивается, что выступление состоится в полном соответствии с эпидемиологическими правилами. На данном этапе билеты можно приобрести только онлайн. Начало концерта в 17:00.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.