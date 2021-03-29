Грузинский пианист-виртуоз стал стипендиатом Марты Аргерих

Георгий Гигашвили – один из наиболее перспективных молодых пианистов, успешно концертирует в Грузии и по миру

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Георгий Гигашвили стал стипендиатом известной аргентинской пианистки Марты Аргерих.

Об этом событии молодой музыкант написал на своей Facebook-странице, признавшись, что исполнился его "самый добрый сон".

"Я стал стипендиатом Марты Аргерих по ее инициативе. Я счастливее тех, кто счастлив сегодня", – пишет пианист.

Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами – в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.

Аргерих Марта – выдающаяся исполнительница европейской фортепианной музыки от Баха до Бартока, но прежде всего – авторов-романтиков (Шопен, Шуман). Начала играть в три года, публично дебютировала исполнением концерта Моцарта в восемь лет. Чаще всего выступала с Нельсоном Фрейре, Стивеном Ковачевичем, Гидоном Кремером, Александром Рабиновичем, Мишей Майским, Даниэлем Баренбоймом. С 2003 года живет в Брюсселе. Введена в Зал славы журнала Gramophone.

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