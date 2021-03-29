"Греки в Грузии": в Тбилиси проходит выставка с уникальными экспонатами

На экспозиции представлены уникальные архивные материалы, отражающие жизнь греков в Грузии и дружеские отношения между двумя странами

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Выставка "Греки в Грузии" проходит в выставочном павильоне Национального архива министерства юстиции, говорится на официальном сайте ведомства.

Экспозиция посвящена празднику День независимости Греции, который страна отмечала 25 марта. Цель выставки - показать близкие дружеские отношения, связывающие народы двух стран.

Сегодня выставку посетили заместитель министра юстиции Грузии Сосо Гиоргадзе и Чрезвычайный и Полномочный посол Греческой Республики в Грузии Димитриос Карабалис.

На выставке представлены архивные документы, отражающие жизнь греков в Грузии и отношения между двумя государствами, старинные исторические документы, а также фотографии периода Республики Грузия. Кроме того, посетители могут увидеть греческие исторические документы XIX века, греческие гимны, карты, строительные проекты, документы о храмах, греческих мастерах, школах и многое другое.

"Наряду с материалами, отражающими грузино-греческие отношения, на выставке представлены несколько образцов грузинских сокровищ, которые были привезены в Грузию греками и хранились в Национальном архиве Грузии с 1920-х годов. Это драгоценные рукописи - Евангелие Анчи и Евангелие Форелевой крепости", - говорится в сообщении.

Выставка продлится до конца апреля 2021 года.

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