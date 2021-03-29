Автор грузинской драмы "Чужой дом" получила грант "Евримажа"

Грузинксая картина попала в список победителей наряду с проектами французского режиссера Мишеля Хазанавичуса и бельгийских кинорежиссеров – братьев Дарденн

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Проект художественного фильма грузинского режиссера Русудан Глурджидзе получил финансирование на 162-й сессии европейского фонда "Евримаж", говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

"Евримаж" (Eurimages) — европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году.

Фонд занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также способствует дистрибуции картин.

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие в Страсбурге проходило в онлайн-формате.

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Всего в 2021 году "Евримаж" профинансировал 24 проекта на сумму 5,8 миллиона евро. Кинопроект грузинского режиссера под названием "Антиквариат", который является копродукцией Грузии, Хорватии и России, попал в список победителей наряду с проектами французского режиссера Мишеля Хазанавичуса и бельгийских кинорежиссеров – братьев Дарденн. Он получил финансирование в размере 150 тысяч евро.

Грузия стала членом Евримажа в 2011 году. В течение этих лет кинофонд уже поддержал 15 грузинских фильмов и копродукций. Для финансирования полнометражных картин было передано более 3 миллионов евро. С 2019 года должность представителя Грузии в Евримаже занимает режиссер, сценарист и актриса Нино Киртадзе.

Русудан Глурджидзе - автор нашумевшей драмы "Чужой дом". В 2017 году этот фильм стал обладателем ежегодной премии Общества американских кинооператоров и российской национальной кинопремии "Ника", а на год раньше Грузия выдвинула "Чужой дом" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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