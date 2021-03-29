18:46 29 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Телевизионная камера прямой трансляции ПТС

Автор грузинской драмы "Чужой дом" получила грант "Евримажа"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинское кино (160)
1310
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210329/251313238/Avtor-gruzinskoy-dramy-Chuzhoy-dom-poluchila-grant-Evrimazha.html

Грузинксая картина попала в список победителей наряду с проектами французского режиссера Мишеля Хазанавичуса и бельгийских кинорежиссеров – братьев Дарденн

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Проект художественного фильма грузинского режиссера Русудан Глурджидзе получил финансирование на 162-й сессии европейского фонда "Евримаж", говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Канадский международный фестиваль документального кино Hot Docs
photo: Hot Docs Canadian International Documentary Festival / FB
"Интригующая Грузия": фильм "Мзиури" попытает удачу в Канаде

"Евримаж" (Eurimages) — европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году.

Фонд занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также способствует дистрибуции картин.

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие в Страсбурге проходило в онлайн-формате.

Какие фильмы претендуют на "Оскар" >>>

Всего в 2021 году "Евримаж" профинансировал 24 проекта на сумму 5,8 миллиона евро. Кинопроект грузинского режиссера под названием "Антиквариат", который является копродукцией Грузии, Хорватии и России, попал в список победителей наряду с проектами французского режиссера Мишеля Хазанавичуса и бельгийских кинорежиссеров – братьев Дарденн. Он получил финансирование в размере 150 тысяч евро. 

Кадр из фильма Укрощение Саломе Джаши
Courtesy of Georgian National Film Center
Грузинский фильм "Укрощение" высоко оценили во Франции

Грузия стала членом Евримажа в 2011 году. В течение этих лет кинофонд уже поддержал 15 грузинских фильмов и копродукций. Для финансирования полнометражных картин было передано более 3 миллионов евро. С 2019 года должность представителя Грузии в Евримаже занимает режиссер, сценарист и актриса Нино Киртадзе.

Русудан Глурджидзе - автор нашумевшей драмы "Чужой дом".  В 2017 году этот фильм стал обладателем ежегодной премии Общества американских кинооператоров и российской национальной кинопремии "Ника", а на год раньше Грузия выдвинула "Чужой дом" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинское кино (160)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
В Тбилиси паника: гигантский оползень угрожает городу - видео
В Тбилиси паника: гигантский оползень угрожает городу - видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться