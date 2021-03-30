В Грузии скончался дирижер Вадим Шубладзе

Один из ведущих дирижеров cтраны, Вадим Шубладзе был первым исполнителем многих современных классических произведений

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Выдающийся дирижер, заслуженный деятель искусств Грузии Вадим Шубладзе скончался на 87-м году жизни, говорится в сообщении Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.

Панихида будет проходить 30 и 31 марта с 14:00 по адресу ул. Бакрадзе, 13 (напротив музея З. Палиашвили). Вынос тела 1 апреля в 14:00.

photo: Tbilisi Opera and Ballet State Theatre / FB Дирижер Вадим Шубладзе

Вадим Шубладзе – выпускник Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили, ученик Одиссея Димитриади. В разные годы Шубладзе дирижировал Симфоническим оркестром Грузинского радио, Ереванским симфоническим оркестром, Московским Большим симфоническим оркестром, оркестром Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили. В течение 20 лет преподавал в консерватории как профессор.

Один из ведущих дирижеров в бывшем Советском Союзе, Вадим Шубладзе был первым исполнителем многих современных классических произведений.

Свои соболезнования в связи с кончиной дирижера выразили и в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова.

"Печальная новость – не стало Вадима Шубладзе, дирижера, заслуженного деятеля искусств Грузии, лауреата Государственной премии Грузии, – пишет заведующая литературной частью Театра Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили в Facebook. – Для нас большая честь, что Вадим Варламович не раз с готовностью принимал участие в проектах "Русского клуба". Достаточно назвать юбилейные вечера, посвященные Александру Бородину, Михаилу Глинке, Михаилу Лермонтову и целый ряд других. Светлая благодарная память!"

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