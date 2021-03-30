Кинорежиссер Лана Гогоберидзе привилась от коронавируса

Гогоберидзе стала одной из первых 100 известных лиц в стране, которая согласилась на вакцинацию в прямом эфире

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Выдающийся грузинский кинорежиссер и сценарист Лана Гогоберидзе сделала прививку от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Грузии.

Гогоберидзе, которой на данный момент 92 года, стала одной из первых 100 известных лиц в стране, которая согласилась на вакцинацию в прямом эфире. До нее от коронавируса публично привилась народный защитник Нино Ломджария.

Вакцинировалась Гогоберидзе в реферальном госпитале Тбилиси имени Иване Бокерия.

Ранее глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что ведомство выделяет 100 доз вакцины для известных в стране людей. Тем самым ведомство намерено повысить доверие населения к вакцинации.

На данный момент в Грузии граждане могут вакцинироваться препаратами Pfizer или AstraZeneca по выбору. По словам Тикарадзе, на вакцинацию зарегистрированы 14 097 человек, из них желание прививаться препаратом Pfizer выразили более 10 тысяч граждан Грузии.

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии началась с 30 марта. Сделать вакцину Pfizer граждане могут в шести клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Прививку смогут сделать те граждане, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и зарезервировали визит.

Зарегистрироваться на вакцинацию помимо медперсонала могут и лица старше 65 лет.

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