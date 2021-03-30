Состояние фольклориста Анзора Эркомаишвили ухудшилось – артиста подключили к ИВЛ

Состояние известного исполнителя тяжелое, по словам врачей, сейчас артист находится в реанимационном отделении

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Известный грузинский исполнитель-фольклорист и композитор Анзор Эркомаишвили помещен в Первую университетскую клинику с диагнозом коронавирус, сообщает телеканал Formula.

По информации врачей клиники, состояние Эркомаишвили тяжелое, пациент находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Анзор Эркомаишвили является основателем известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве".

В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.