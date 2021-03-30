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Анзор Эркомаишвили

Состояние фольклориста Анзора Эркомаишвили ухудшилось – артиста подключили к ИВЛ

photo: Nana Gotua / FB
Культура
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1110)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210330/251322312/Sostoyanie-folklorista-Anzora-Erkomaishvili-ukhudshilos---artista-podklyuchili-k-IVL.html

Состояние известного исполнителя тяжелое, по словам врачей, сейчас артист находится в реанимационном отделении

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Известный грузинский исполнитель-фольклорист и композитор Анзор Эркомаишвили помещен в Первую университетскую клинику с диагнозом коронавирус, сообщает телеканал Formula.

По информации врачей клиники, состояние Эркомаишвили тяжелое, пациент находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Анзор Эркомаишвили является основателем известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве".

В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1110)

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