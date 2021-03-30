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Шоу Звезда Грузия и его участник Торнике Кипиани

Стало известно, под каким номером Грузия выступит на "Евровидении – 2021"

photo: Georgian Idol / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210330/251324280/Stalo-izvestno-pod-kakim-nomerom-Gruziya-vystupit-na-Evrovidenii--2021.html

Представитель Грузии выступит во втором полуфинале конкурса с авторской песней You

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Артист из Грузии Торнике Кипиани 20 мая выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2021" под номером 10, график выступления участников опубликован на сайте "Евровидения".

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photo: courtesy of EuroVision / Thomas Hanses
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Представитель Грузии выступит во втором полуфинале конкурса с песней You. Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме.

"Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале. Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн-выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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Теги:
Грузия, Евровидение

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