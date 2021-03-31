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От коронавируса умер основатель ансамбля "Рустави" Анзор Эркомаишвили

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2304)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210331/251329849/Ot-koronavirusa-umer-osnovatel-ansamblya-Rustavi-Anzor-Erkomaishvili.html

Артист в тяжелом состоянии был доставлен в университетскую клинику Тбилиси и был подключен к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Известный грузинский исполнитель-фольклорист, композитор, основатель ансамбля "Рустави" Анзор Эркомаишвили в возрасте 81 года скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, сообщается на странице ансамбля в Facebook.

"У ансамбля "Рустави", Грузии и грузинского искусства больше нет Анзора Эркомаишвили", - говорится в сообщении.

Эркомаишвили в тяжелом состоянии был доставлен в университетскую клинику Тбилиси, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

ანზორ ერქომაიშვილი
photo: Nana Gotua / FB
ანზორ ერქომაიშვილი

Анзор Эркомаишвили является основателем известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве".

В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни. Именно Эркомаишвили – выдающийся профессионал в области народной музыки - стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2304)

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