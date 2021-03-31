Первые лица Грузии выражают соболезнования в связи с кончиной Анзора Эркомаишвили

Смерть талантливейшего, безгранично влюбленного в свою родину человека в Грузии называют невосполнимой утратой для всей страны

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского исполнителя-фольклориста, композитора и основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили.

Выдающийся грузинский музыкант скончался в возрасте 81 года в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Я выражаю огромное сожаление в связи с кончиной гениального фольклориста, общественного деятеля, вложившего много труда в грузинскую народную музыку, господина Анзора Эркомаишвили. Эркомаишвили всю свою жизнь посвятил народной многоголосной музыке, нашему самому драгоценному сокровищу и весь мир познакомил с грузинской музыкой и величием гена. Его вклад в грузинскую культуру бесценен. Кончина господина Анзора – невосполнимая утрата, однако я верю, что дело, которому он посвятил всю свою жизнь, достойно продолжат поколения, воспитанные им", – говорится в сообщении главы правительства в Facebook.

"Велика моя печаль! – пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. – Соболезную супруге господина Анзора Эркомаишвили Лали, всей семье и нашему обществу. И стар, и млад осознает, насколько большую утрату испытала сегодня грузинская культура. Лично для меня с молодости, с годов парижской эмиграции, господин Анзор был олицетворением грузинской песни и песнопения, то есть грузинской души".

Свои соболезнования принес и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"К сожалению, у нас больше нет талантливейшего, безгранично влюбленного в свою родину и полного добротой человека. Это огромная потеря. Соболезную от имени парламента Грузии его семье, родным и друзьям", – написал Талаквадзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также выразил соболезнования в связи со смертью Анзора Эркомаишвили.

"Его вклад в развитие грузинского фольклора огромный. Грузия осталась без еще одного безгранично влюбленного в свою родину человека. Всем сердцем разделяю сожаление семье господина Анзора, его друзьям и всей Грузии", – написал Каладзе.

Анзор Эркомаишвили является основателем известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, народный артист Грузинской ССР (1980), активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни. Именно Эркомаишвили – выдающийся профессионал в области народной музыки, он стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.

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