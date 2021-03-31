Режиссер Гогоберидзе удостоена французского Ордена искусств и литературы

Эта награда стала венцом блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя, отмечают в посольстве Франции в Грузии

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Выдающийся грузинский кинорежиссер, сценаристка и писательница Лана Гогоберидзе удостоена французского Ордена искусств и литературы – награду кинематографисту передал посол Франции в Грузии Диего Колас.

Орден Искусств и литературы (L'Ordre des Arts et des Lettres) – ведомственная награда Франции, находящаяся в ведении Министерства культуры страны. Орден был учрежден в1957 году с целью вознаграждения лиц, отличившихся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире.

Эта награда стала венцом блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя, отмечают в посольстве Франции в Грузии.

"После того, как Грузия стала постоянным представителем Грузии при Совете Европы, госпожа Лана Гогоберидзе была назначена послом Грузии во Франции в 2004 году, а затем голос ее страны был услышан в ЮНЕСКО. Отныне она незаменимое лицо международного кинематографа и французско-грузинской дружбы", – говорится в сообщении посольства.

Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.

Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов ("Геологи", "1500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие).

Гогоберидзе – автор известных кинокартин "Под одним небом", "Я вижу солнце", "Когда зацвел миндаль", "Несколько интервью по личным вопросам", "День длиннее ночи" и других.

В призовой копилке мастера грузинского кино Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.

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