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Вакцинация препаратом Pfizer

Уже два грузинских кинорежиссера сделали прививки от COVID-19

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Культура
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Sputnik Грузия
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После Ланы Гогоберидзе прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca сделал еще один грузинский режиссер Гога Хаиндрава

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Известный кинорежиссер Гога Хаиндрава сделал сегодня публично прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca в рамках акции Минздрава Грузии "100 доз вакцины для известных людей".

Вакцинация препаратом Pfizer
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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До него в рамках этой акции прививку этой же вакциной сделали Народный защитник Грузии Нино Ломджария и кинорежиссер Лана Гогоберидзе. А сама первым "добровольцем" на AstraZeneca была президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я намеренно сделал прививку AstraZeneca. По общему мнению, это лучшее лекарство, изобретенное на сегодняшний день против этого вируса. Я призываю всех быть осторожными, особенно людей моего возраста", – сказал Гога Хаиндрава.

По мнению директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, вакцинация публичных людей немного сократила недоверие населения Грузии по отношению к этому процессу и повысило активность. 

"С 15 по 26 марта было вакцинировано всего 400 человек, а сейчас за пять дней вакцинировались 5 тысяч человек. Почему это случилось? Во-первых, из-за объяснений врачей. Я считаю, что медицинский сектор проделал хорошую работу по предоставлению доказательств того, что смертельный случай может быть один из 200 тысяч или один на миллион, и это не может помешать процессу, поскольку соотношение риска и пользы явно в пользу второго. Вакцинация узнаваемых лиц сделала еще одно хорошее дело", – сказал Церцвадзе.

Процесс вакцинации в Грузии сейчас идет двумя препаратами – AstraZeneca и Pfizer. В скором времени в страну поступит и сто тысяч доз китайской вакцины.

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Теги:
Гога Хаиндрава, Вакцинация, Грузия

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