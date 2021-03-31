Поэту Зурабу Ртвелиашвили поставили страшный диагноз

Несколько дней назад Ртвелиашвили попал в тбилисскую клинику "Аверси" с диагнозом тромбоз, однако после заключение медиков оказалось более тяжелым

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинскому поэту Зурабу Ртвелиашвили врачи поставили страшный диагноз - литератор борется с онкологическим заболеванием, об этом в соцсети Facebook написала его супруга Нино Амиреджиби.

Несколько дней назад Ртвелиашвили был помещен в тбилисскую клинику "Аверси" с диагнозом "тромбоз", об этом также писала его супруга. Однако в последней публикации Амиреджиби отметила, что поэту предстоит борьба с тяжелой онкологической болезнью.

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"Сегодня мы преодолели новый этап. Зура узнал, что должен бороться с тяжелой онкологической болезнью! Больше всего в эти дни я боялась этого дня! Какие вопросы он задаст, какая реакция будет… Он плакал, сказал: "Господи, почему?.." Он спросил, сколько мне осталось. Я сказала – это зависит от тебя. Так вот, я буду бороться, сказал он. Будем вместе бороться и победим", - пишет Амиреджиби о реакции мужа на диагноз.

Зураб Ртвелиашвили родился в 1967 году в Караганде, Казахстан. В 90-е годы он исполнял поэтические перфомансы с Давидом Чихладзе, Шотой Иаташвили и другими.

В 2010 году Ртвелиашвили получил политическое убежище в Швеции, где много лет жил и активно занимался творчеством. Среди его известных стихотворений "Апокрифы", "Их воля…", "Я - виноградник", "Ода свободе", "Молитва святых волков" и другие. В 2018 году получил литературную премию Саба за книгу "Диктатура поэзии".

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