"Записки сумасшедшего" Гоголя на грузинской сцене: что это будет?

Какой будет грузинская версия известного произведения русского классика и почему такие спектакли до сих очень актуальны - рассказываем о премьере Театра Грибоедова без спойлеров

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова встречается со своим зрителем после долгой паузы в связи с ковид-ограничениями и предлагает аудитории сразу два премьерных спектакля – "Иван Васильевич" по Булгакову и "Записки сумасшедшего" по Гоголю.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Нина Зардалишвили-Шадури - заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова

Какая связь между произведением русского драматурга Николая Гоголя и норвежским живописцем Эдвардом Мунком, а также что за мистическое "присутствие" Гоголя есть в спектакле грибоедовцев – об этом в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказали ведущий актер Грибоедовского театра Валерий Харютченко, сыгравший в "Записках" роль Поприщина, и заведующая литературной частью театра Нина Шадури-Зардалишвили.

Мистический Гоголь и его "покровительство"

Трагикомедию "Записки сумасшедшего" по Николаю Гоголю в Тбилиси ставил режиссер, автор сценической версии и музыкального оформления – Георгий Маргвелашвили. По словам исполнителя главной роли Валерия Харютченко, гоголевская повесть актуальна и сегодня, хотя написана была еще 1834 году.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Валерий Харютченко - актер

"Гоголь был провидцем, и все, о чем говорится в этой повести, и в итоге в нашем спектакле, оно чрезвычайно актуально и сегодня, – говорит артист. – Потому что люди со своими страстями, своими устремлениями – каковы они были тогда, таковы они и сейчас. Несмотря на то, что эта вещь называется "Записки сумасшедшего", Гоги и мы все решили подойти к этому материалу несколько иначе. Это история о том, как человек позиционирует, представляет себя обществу, если общество не принимает его в том мундире, а он является в мундире маленького человека, то он себя воображает генералом, а потом и королем".

Харютченко рассказал и об особенности поведения, интересной черте Гоголя, отметив, что порой друзья не могли понять – играет он или это было на самом деле. Подобная игра "на грани" чрезвычайна нелегка, говорит актер, поэтому эту роль он называет одной из тяжелых.

"Этот материал, конечно, чрезвычайно сложный, несмотря на мою практику, опыт. Я могу сказать, что это наиболее тяжелая вещь из моего репертуара. Эта работа может соперничать с Достоевским, с "Кроткой", но вероятнее всего, это сложнейшее. Около часа и двадцати пяти минут – это огромный поток сознания с очень частыми переходами, внутренней трансформацией и перепадами", – говорит Харютченко.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Нина Зардалишвили-Шадури - заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова

Интересную деталь о спектакле рассказала и заведующая литературной частью театра Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили. Оказалось, что первый прогон спектакля "по мистической случайности" состоялся в день памяти Гоголя.

"Играть премьеру мы будем в апреле, а, как известно, Гоголь родился 1 апреля. Так что, Гоголь незримо присутствует в этом спектакле", – считает Шадури-Зардалишвили.

Мунк и произведение Гоголя – где связь?

А потом Валерий Харютченко провел одну очень интересную параллель, вспомнив знаменитую работу Эдварда Мунка "Крик". Валерий Харютченко рассказал историю возникновения идеи этой картины, когда художник гулял по мосту и услышал "крик природы".

"Записки сумасшедшего" я могу сравнить по внутреннему, сущностному явлению с этим криком Мунка, внутренним психологизмом. Это абсолютно экзистенциальная вещь. Поприщин является каким-то лакмусом этой природы людей, он очень тонко организованный человек. Он хоть маленький, но внутри него просто огромная сила и жажда спасения близких людей природы, это вопрос экологии души человека. И от невозможности осуществить свой зов, крик в пустыне одинокого человека, человек одинокий и общество, увы, оказываются несовместимы", – сказал актер.

Премьера спектакля состоится 10 апреля, однако приглашать зрителей на представление организаторы уже не смогли, поскольку абсолютно все билеты на апрель уже проданы. Так что желающим попасть в Грибоедовский театр в мае надо очень поспешить.

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