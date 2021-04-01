Известного грузинского фольклориста Анзора Эркомашвили похоронят в Мтацминдском пантеоне

Маэстро скончался от вызванных коронавирусом осложнений на 81-м году жизни, он упокоится рядом со многими известными деятелями Грузии на Святой горе

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известного фольклориста, певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Первые лица Грузии выражают соболезнования в связи с кончиной Анзора Эркомаишвили>>

Анзор Эркомаишвили в возрасте 81 года скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом, 31 марта.

Глава правительства еще раз выразил соболезнования в связи с кончиной Анзора Эркомаишвили и выразил соболезнования семье и коллегам покойного, а также и всей Грузии.

"Грузия потеряла гениального фольклориста, хранителя грузинской народной музыки и общественного деятеля – Анзора Эркомаишвили. Его заслуги перед грузинской культурой поистине бесценны. Анзор Эркомаишвили всю свою жизнь посвятил народной полифонической музыке, нашему самому большому сокровищу и познакомил весь мир с величием грузинской музыки", – сказал премьер.

По словам Ираклия Гарибашвили, кончина Эркомаишвили – невосполнимая утрата для страны.

"Смерть господина Анзора – это невосполнимая утрата, но я верю, что дело, которому он посвятил всю свою жизнь, будет достойно продолжено воспитанными им поколениями. Я еще раз выражаю глубочайшие соболезнования в связи со смертью Анзора Эркомаишвили и выражаю соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всей Грузии", – сказал премьер-министр.

Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший грузинские народные песни, именно Эркомаишвили стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.

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