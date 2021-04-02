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Букеровская премия 2020. Церемония награждения в формате онлайн

Грузинская писательница попала в лонг-лист Букеровской премии

© AP Photo / David Parry
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2309)
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Помимо романа "Грушевое поле" Эквтимишвили, в лонг-лист вошли еще двенадцать авторов со всего мира, в том числе российская писательница Мария Степанова с произведением "Память памяти"

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Дебютный роман писательницы и кинорежиссера Наны Эквтимишвили "Грушевое поле" вошел в длинный список Международной Букеровской премии.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

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Помимо "Грушевого поля" Эквтимишвили, в лонг-лист попали еще двенадцать авторов со всего мира, в том числе российская писательница Мария Степанова с ее произведением "Память памяти".

Шорт-лист номинантов члены жюри представят 22 апреля, а уже в мае будет объявлен победитель.

Помимо широкого признания премии, работа-победитель принесет ее автору и переводчику денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Работа Эквтимишвили была переведена с оригинального грузинского издания Элизабет Хайуэй и опубликована издательством Peirene Press.

Книга "Грушевое поле" стала доступна англоязычным читателям с ноября 2020 года. Действие книги происходит в 90-е годы на окраине Тбилиси, в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями, а также брошенных детей. Британские критики описали произведение Эквтимишвили, как "непоколебимую картину постсоветской грузинской жизни" через призму 18-летней главной героини.

Чем известна Нана Эквтимишвили?

Нана Эквтимишвили – грузинская писательница, сценарист и кинорежиссер. Родилась в 1978 году в Тбилиси, выпускница факультета философии Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и немецкого Института кинематографии и телевидения им. Конрада Вольфа в Потсдаме.

Грузинский сценарист и писатель Нана Эквтимишвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Рассказы Наны впервые были опубликованы в тбилисском литературном альманахе "Арили" в 1999 году.

Эквтимишвили – автор короткометражных и полнометражных кинофильмов, самыми известными и успешными из которых можно назвать "Длинные светлые дни" и "Моя счастливая семья". Эти фильмы Эквтимишвили сняла в соавторстве со своим супругом-режиссером Симоном Гроссом.

В январе 2021 года журнал The Calvert Journal назвал дебютный роман Эквтимишвили "Грушевое поле" одним из 10 лучших книг, изданных в Восточной Европе. На родине с момента ее первоначальной публикации в 2015 году издательством Sulakauri Publishing, издание также может похвастаться полным спектром наград грузинской литературной сцены, включая Премию "Саба", Литературную премию Илиауни и Премию "Литера".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2309)

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