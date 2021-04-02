Немецко-французскую аудиторию познакомили с культовой царицей Грузии

Французская и немецкоязычная публика познакомилась с одной из самых культовых фигур в истории Грузии

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Немецко-французский телеканал Arte снял сюжет о знаменитой грузинской царице Тамар.

В своих программах Arte делает упор на искусство и культуру, а также темы, связанные с Европой и Евросоюзом, он снимает информативные передачи и высококачественную документалистику.

ფრანგულმა ცნობილმა ტელევიზიამ ARTE-მ დიდი გადაცემა მიუძღვნა ქართველთა სახელოვან მეფეთა-მეფე თამარს. ჩემთვის როგორც ისტორიკოსისათვის დიდი პატივი იყო ამ გადაცემაში მონაწილეობა მიმეღო და მესაუბრა ვარძიაში მეფეთა-მეფე თამარზე! George Varsimashvili დიდი მადლობა მეგობარო ამ დიდებული შანსისათვის Опубликовано Jabraili Sasaxlidan Четверг, 1 апреля 2021 г.

В сюжете Arte про царицу Тамар принял участие директор Тбилисского Дворца искусства Грузии – музея истории культуры, историк Георгий Каландия, который дал интервью телевидению в пещерном монастырском комплексе Вардзия, в котором, по легенде, когда-то потерялась царица.

"Знаменитое французское телевидение ARTE посвятило большую программу известной грузинской царице Тамар. Для меня, как историка, было большой честью принять участие в этой программе и поговорить о Тамар, царице всех царей в Вардзия!" - написал Каландия на своей Facebook-странице.

С именем царицы Тамар (1166 год — 1213 год) связан один из знаменательных периодов в истории Грузии — "золотой век грузинской истории". Происходила она из династии Багратионов, была дочерью Георгия III и царицы Бурдухан.

Царица Тамара продолжала деятельность царя Давида IV Строителя и способствовала широкому распространению христианства по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. В православии причислена к лику святых, в русских житиях иногда именуется Тамарой Великой.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.