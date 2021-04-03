Классик современной грузинской литературы находится в реанимации, однако о причинах пока не сообщается

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Классик современной грузинской литературы, писатель Гурам Дочанашвили госпитализирован и находится в реанимационном отделении, сообщает телеканал Imedi.

"Состояние его здоровья тяжелое. Он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей", – сказала работник больницы, воздерживаясь от других подробностей без согласия близких.

Гурам Дочанашвили – один из ярких представителей современной грузинской прозы. Родился в 1939 году в Тбилиси. Ему принадлежат рассказы, повести, романы и эссе. Русскому читателю Дочанашвили знаком по книгам "Там, за горой", "Песня без слов", "Только один человек", "Тысяча мелких забот", "Одарю тебя трижды" и другим произведениям.

Гурам Дочанашвили обладатель таких наград, как Государственная премии и премии им. Ш. Руставели, Золотой орден Св. Георгия и орден Чести, литературная премия "Саба" за исключительный вклад, внесенный в развитие литературы, и Премия имени Важа-Пшавела за всю творческую деятельность.

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