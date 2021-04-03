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Гурам Дочанашвили

Грузинский писатель Гурам Дочанашвили скончался в возрасте 82 лет

photo: Guram Dochanashvili / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210403/251361188/Gruzinskiy-pisatel-Guram-Dochanashvili-skonchalsya-v-vozraste-82-let.html

Этим утром классик современной грузинской литературы был госпитализирован и находился в реанимационном отделении

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Классик современной грузинской литературы, писатель Гурам Дочанашвили скончался в возрасте 82 лет, сообщает Дом писателей Грузии.

Гурам Дочанашвили
photo: Guram Dochanashvili / FB
Живая легенда: писателю Гураму Дочанашвили исполнилось 82 года

Ранее утром классик современной грузинской литературы был госпитализирован и находился в реанимационном отделении.

Гурам Дочанашвили – один из ярких представителей современной грузинской прозы. Родился в 1939 году в Тбилиси. Ему принадлежат рассказы, повести, романы и эссе. Русскому читателю Дочанашвили знаком по книгам "Там, за горой", "Песня без слов", "Только один человек", "Тысяча мелких забот", "Одарю тебя трижды" и другим произведениям.

Гурам Дочанашвили обладатель таких наград, как Государственная премии и премии им. Ш. Руставели, Золотой орден Св. Георгия и орден Чести, литературная премия "Саба" за исключительный вклад, внесенный в развитие литературы, и Премия имени Важа-Пшавела за всю творческую деятельность.

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