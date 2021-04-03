В Грузии простились с известным фольклористом Анзором Эркомаишвили

Анзор Эркомаишвили скончался 31 марта из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 81 года

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Известного фольклориста, певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили похоронили в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда.

Анзор Эркомаишвили скончался 31 марта из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 81 год.

Его похоронили в правой части Пантеона рядом с историком Симоном Джанашия и академиком Нико Бердзенишвили. В той же части Пантеона находятся могилы Илии Чавчавадзе и первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Проводить его в последний путь пришли политики и общественные деятели. Свои соболезнования семье фольклориста пришел выразить и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, который после ухода из политики зимой прошлого года редко появляется на публике.

Письмо с соболезнованиями обнародовал и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"Его бессмертная душа начала новую жизнь перед Богом. Пусть помогут ему наша молитва, молитва близких и всей Грузии", – говорится в письме.

Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший грузинские народные песни, именно Эркомаишвили стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.