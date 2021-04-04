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Писатель Гурам Дочанашвили

Гурама Дочанашвили похоронят на Сабурталинском кладбище

National Library of Georgia
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210404/251370563/Gurama-Dochanashvili-pokhoronyat-na-Saburtalinskom-kladbische.html

Городские власти предложили похоронить Дочанашвили в Мтацминдском пантеоне, однако семья писателя предпочла выполнить его последнюю волю

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Современного классика грузинской литературы, писателя Гурама Дочанашвили похоронят на Сабурталинском кладбище во вторник, 6 апреля.

Как сообщают в мэрии Тбилиси, захоронение на Сабурталинском кладбище было желанием самого писателя. Здесь же похоронен его сын Ираклий Дочанашвили, который скончался в 1990 году в возрасте 22 лет.

Городские власти предложили похоронить Дочанашвили в Мтацминдском пантеоне, однако семья писателя предпочла выполнить его последнюю волю.

Сегодня же тело Дочанашвили перевезли в собор Святой Троицы - Самеба, где проходит гражданская панихида по писателю.

Классик нашего времени Гурам Дочанашвили, автор романа "Облачение первое" ("Самосели Пирвели"), умер 3 апреля в возрасте 82 лет.

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