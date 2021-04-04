Городские власти предложили похоронить Дочанашвили в Мтацминдском пантеоне, однако семья писателя предпочла выполнить его последнюю волю

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Современного классика грузинской литературы, писателя Гурама Дочанашвили похоронят на Сабурталинском кладбище во вторник, 6 апреля.

Как сообщают в мэрии Тбилиси, захоронение на Сабурталинском кладбище было желанием самого писателя. Здесь же похоронен его сын Ираклий Дочанашвили, который скончался в 1990 году в возрасте 22 лет.

Городские власти предложили похоронить Дочанашвили в Мтацминдском пантеоне, однако семья писателя предпочла выполнить его последнюю волю.

Сегодня же тело Дочанашвили перевезли в собор Святой Троицы - Самеба, где проходит гражданская панихида по писателю.

Классик нашего времени Гурам Дочанашвили, автор романа "Облачение первое" ("Самосели Пирвели"), умер 3 апреля в возрасте 82 лет.