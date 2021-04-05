Мятый плащ, большое сердце: Мераб Нинидзе сыграл главную роль в сериале "Доктор Баллуз"

Грузин исполнил роль главврача небольшой клиники в немецком районе Уккермарк, который известен своим экстравагантным характером и необычным методом лечения

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Известный грузинский актер Мераб Нинидзе сыграл главную роль в немецком сериале "Доктор Баллуз" (Doktor Ballouz).

Мятый плащ, старенькая машина и большое сердце – так описывают главного героя сериала доктора Баллуза, которого и сыграл Мераб Нинидзе. Главный врач небольшой клиники в немецком районе Уккермарк известен многим благодаря своему экстравагантному характеру и необычному методу лечения.

Doktor Ballouz Knittriger Trenchcoat, kleiner Trabi und ein großes Herz: Das ist das Markenzeichen von Dr. Ballouz, dem ungewöhnlichen Chefarzt einer kleinen Klinik in der Uckermark. Unsere neue Serie "Doktor Ballouz", in einer Woche im TV und jetzt schon alle Folgen in der #ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/P9b/ #Medical #Uckermark #ZDF Опубликовано ZDF Вторник, 30 марта 2021 г.

Драма состоит из шести серий и транслируется на немецком канале ZDF. Партнерами грузинского актера по съемочной площадке стали такие немецкие актеры, как Джулия Рихтер, Даниэль Фриц, Винсент Крюгер и другие.

Зарубежная фильмография Мераба Нинидзе впечатляет. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале "Фрейд" киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала "Родина" (Homeland), где исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC "МакМафия" в роли босса русской мафии.

Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале "Берлинская резидентура" и в фильме "Курьер" британского телережиссера Доминика Кука, где он сыграл вместе со всемирно известным актером, звездой сериала "Шерлок Холмс" Бенедиктом Камбербэтчем.

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