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Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо

"Что мы видим, когда смотрим на небо": как грузинский фильм о любви покоряет мир?

photo : courtesy of Faraz Fesharaki / DFFB
Культура
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Темы:
Триумф грузинского кино (44)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210405/251374702/Chto-my-vidim-kogda-smotrim-na-nebo-kak-gruzinskiy-film-o-lyubvi-pokoryaet-mir.html

Грузинско-немецкий фильм о несбыточной любви в современном мире скоро увидят киноманы в разных странах мира

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Александра Коберидзе вскоре увидят во многих странах, включая Канаду, США, Латинскую Америку, Италию, Турцию, Индию и другие государства.

Грузинский режиссер Мераб Кокочашвили
photo: courtesy of Tbilisi Film Festival / FB
В фильме грузинского режиссера снимутся Жерар Депардье и Росси Де Пальма

На днях Всемирная торговая компания Cercamon завершила продажи лицензий на показ фильма, снискавшего большой успех на Берлинале, пишет американское издание Variety. Приобрели лицензию проживающий в Дубае независимый специалист и стриминговый сервис MUBI. Он и будет осуществлять показы фильма в разных странах.

Художественная картина Александра Коберидзе также продана в Великобритании и Ирландии (New Wave Films), Франции (Damned Films), Бенилюксе (Mooov), Испании (Noucinemart), Германии (Grandfilm), Австрии (Polyfilm Verleih), Греции (Ama Film), Румынии (Bad Unicorn), Прибалтике (A-One), Тайване (Hooray Film) и Китае (Beijing Hugoeast).

Кроме того, ведутся переговоры со скандинавскими странами, а также с Израилем, Японией и Австралией.

"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.

Фильм уже высоко оценили зарубежные кинокритики, а также такие известные издания, как Variety, Screen Daily, Screen Daily, Awards Daily и другие СМИ. На Берлинале лента была удостоена приза жюри кинокритиков ФИПРЕССИ.

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Темы:
Триумф грузинского кино (44)

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