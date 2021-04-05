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Дворец учащейся молодежи - бывший дворец царского наместника на Кавказе

В Тбилиси пройдет вечер музыки Бетховена и Моцарта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2312)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210405/251376942/V-Tbilisi-proydet-vecher-muzyki-Betkhovena-i-Motsarta.html

Солистом на концерте будет лауреат множества наград, молодой грузинский пианист-виртуоз Георгий Гигашвили

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вечер музыки выдающихся композиторов - Бетховена и Моцарта - пройдет в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи в четверг, 8 апреля, сообщают организаторы.

Певица Тамара Кутидзе
photo: courtesy of Tamara Kutidze
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На концерте выступит Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под управлением дирижера Гоги Чичинадзе.

Солистом вечера выступит лауреат множества международных наград, молодой грузинский пианист-виртуоз Георгий Гигашвили. На сцене прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №5 Людвига ван Бетховена и симфония №39 Амадея Моцарта.

Начало концерта в 18:00. Билеты на выступление можно купить онлайн. 

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2312)

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