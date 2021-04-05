В Тбилиси пройдет вечер музыки Бетховена и Моцарта

Солистом на концерте будет лауреат множества наград, молодой грузинский пианист-виртуоз Георгий Гигашвили

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вечер музыки выдающихся композиторов - Бетховена и Моцарта - пройдет в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи в четверг, 8 апреля, сообщают организаторы.

На концерте выступит Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под управлением дирижера Гоги Чичинадзе.

Солистом вечера выступит лауреат множества международных наград, молодой грузинский пианист-виртуоз Георгий Гигашвили. На сцене прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №5 Людвига ван Бетховена и симфония №39 Амадея Моцарта.

Начало концерта в 18:00. Билеты на выступление можно купить онлайн.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.