Грузия прощается с Гурамом Дочанашвили

Гражданская панихида состоится в кафедральном соборе Святой Троицы, отсюда писателя проводят в последний путь

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Похороны современного классика грузинской литературы писателя Гурама Дочанашвили состоятся сегодня – он будет похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с сыном.

Писатель сам завещал похоронить его рядом с сыном Ираклием, который скончался в 1990 году в возрасте 22 лет.

Городские власти предложили семье Дочанашвили похоронить писателя в Мтацминдском пантеоне, однако родные решили исполнить его последнюю волю.

До погребения в кафедральном соборе Святой Троицы состоится гражданская панихида писателя.

Классик нашего времени Гурам Дочанашвили, автор романа "Облачение первое" ("Самосели пирвели"), умер 3 апреля в возрасте 82 лет.

Дочанашвили родился 26 марта 1939 года в Тбилиси. Его первые рассказы были напечатаны в 1961 году в журнале "Цискари". Его самыми известными произведениями являются "Самосели пирвели", "Человек, который очень любил литературу" и другие.

Книги Дочанашвили переведены на многие языки. Его произведения легли в основу кинофильмов и телеспектаклей.

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