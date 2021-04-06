Уже закрылся: в Тбилиси из-за COVID-19 приостановил работу ТЮЗ

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисский государственный театр юного зрителя им. Н. Думбадзе приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса среди сотрудников и зрителей – показы спектаклей на неопределенное время отложены, сообщается на официальной странице ТЮЗа в Facebook.

После долгой паузы в связи с пандемией театры Грузии возобновили репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановили работу и начали давать спектакли со зрителями в зале, но с учетом действующих рекомендаций (маски, социальная дистанция и другое).

"Внимание, дорогие зрители! У контакта сотрудника театра подтвердили коронавирус. Из-за вашей же безопасности временно приостановлены показы спектаклей. Детальная информация о том, когда мы возобновим работу, мы предоставим вам позже. Благодарим за поддержку", – говорится в сообщении театра.

На днях показ спектакля еще в одном театре – Тбилисском государственном драматическом театре им. К. Марджанишвили – также отложен. У контакта актера постановки "Преступление и наказание" по Достоевскому обнаружили коронавирус, в связи с чем артист перешел на самоизоляцию, а премьерные показы отложены на неопределенный срок.

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