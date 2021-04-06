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Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе в Тбилиси

Уже закрылся: в Тбилиси из-за COVID-19 приостановил работу ТЮЗ

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Культура
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (26)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210406/251381244/Uzhe-zakrylsya-v-Tbilisi-iz-za-COVID-19-priostanovil-rabotu-TYuZ.html

Не успев открыться, самый популярный среди детей и молодежи театр временно отложил показы спектаклей

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисский государственный театр юного зрителя им. Н. Думбадзе приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса среди сотрудников и зрителей – показы спектаклей на неопределенное время отложены, сообщается на официальной странице ТЮЗа в Facebook.

После долгой паузы в связи с пандемией театры Грузии возобновили репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановили работу и начали давать спектакли со зрителями в зале, но с учетом действующих рекомендаций (маски, социальная дистанция и другое).

"Внимание, дорогие зрители! У контакта сотрудника театра подтвердили коронавирус. Из-за вашей же безопасности временно приостановлены показы спектаклей. Детальная информация о том, когда мы возобновим работу, мы предоставим вам позже. Благодарим за поддержку", – говорится в сообщении театра.

На днях показ спектакля еще в одном театре – Тбилисском государственном драматическом театре им. К. Марджанишвили – также отложен. У контакта актера постановки "Преступление и наказание" по Достоевскому обнаружили коронавирус, в связи с чем артист перешел на самоизоляцию, а премьерные показы отложены на неопределенный срок. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (26)

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