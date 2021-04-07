12:07 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Фотограф Георгий (Гоги) Цагарели на съемке

В Тбилиси пройдет выставка работ фотографа Георгия Цагарели

photo : Giorgi Abdaladze / FB
Культура
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210407/251392514/V-Tbilisi-proydet-vystavka-rabot-fotografa-Georgiya-Tsagareli.html

Люди и судьбы, война и мир будут представлены в фотографиях известного грузинского репортера на выставке, посвященной годовщине его смерти

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Фотовыставка, посвященная памяти грузинского фотографа Георгия (Гоги) Цагарели, откроется 9 апреля в галерее Fotografia.

На улицах Тбилиси во время тбилисской войны в начале 90-х
© photo: Sputnik / George Tsagareli
На улицах Тбилиси во время "тбилисской войны" в начале 90-х

На выставке будут представлены самые яркие работы, созданные фотографом за всю свою профессиональную деятельность.

Фотограф Георгий (Гоги) Цагарели
photo : Gogi Tsagareli / FB
Из жизни ушел известный фотограф-документалист Георгий Цагарели

По профессии инженер, снимать Гоги Цагарели начал уже в зрелом возрасте, после рождения первенца. Изначально он работал фотографом-любителем в различных газетах, но вскоре это стало для него второй профессией.

С 1984 года Гоги работал фотокорреспондентом в различных престижных изданий, а позже – военным фоторепортером.

В его объективе отражаются гражданская война в Тбилиси, а также войны в Южной Осетии, Абхазии и Карабахе. Позднее он переключился на экспериментальные и, по его собственным словам, недокументальные личные фотопроекты.

Мужчина с ребенком на фоне танка на улице Тбилиси в день беспорядков у Дома правительства в начале 90-х
© photo: Sputnik / George Tsagareli
Мужчина с ребенком на фоне танка на улице Тбилиси в день беспорядков у Дома правительства в начале 90-х

"Контраст между документальными и недокументальными работами дает нам более полное представление о том, каким был человек за камерой. Кем был Гоги Цагарели во время съемок тяжелых сцен войны или при отображении повседневного затишья. Гоги Цагарели скончался 9 апреля 2020 года. Мы гордимся тем, что в галерее Fotografia у нас есть возможность почтить его память символической выставкой", – говорится в сообщении организаторов.

На улицах Тбилиси во время попытки гражданского переворота в начале 90-х
© photo: Sputnik / George Tsagareli
На улицах Тбилиси во время попытки гражданского переворота в начале 90-х

В организации выставки галерее помогла семья Георгия Цагарели.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться