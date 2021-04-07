В Тбилиси пройдет выставка работ фотографа Георгия Цагарели

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Фотовыставка, посвященная памяти грузинского фотографа Георгия (Гоги) Цагарели, откроется 9 апреля в галерее Fotografia.
На выставке будут представлены самые яркие работы, созданные фотографом за всю свою профессиональную деятельность.
По профессии инженер, снимать Гоги Цагарели начал уже в зрелом возрасте, после рождения первенца. Изначально он работал фотографом-любителем в различных газетах, но вскоре это стало для него второй профессией.
С 1984 года Гоги работал фотокорреспондентом в различных престижных изданий, а позже – военным фоторепортером.
В его объективе отражаются гражданская война в Тбилиси, а также войны в Южной Осетии, Абхазии и Карабахе. Позднее он переключился на экспериментальные и, по его собственным словам, недокументальные личные фотопроекты.
"Контраст между документальными и недокументальными работами дает нам более полное представление о том, каким был человек за камерой. Кем был Гоги Цагарели во время съемок тяжелых сцен войны или при отображении повседневного затишья. Гоги Цагарели скончался 9 апреля 2020 года. Мы гордимся тем, что в галерее Fotografia у нас есть возможность почтить его память символической выставкой", – говорится в сообщении организаторов.
В организации выставки галерее помогла семья Георгия Цагарели.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.