В Тбилиси пройдет выставка работ фотографа Георгия Цагарели

Люди и судьбы, война и мир будут представлены в фотографиях известного грузинского репортера на выставке, посвященной годовщине его смерти

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Фотовыставка, посвященная памяти грузинского фотографа Георгия (Гоги) Цагарели, откроется 9 апреля в галерее Fotografia.

© photo: Sputnik / George Tsagareli На улицах Тбилиси во время "тбилисской войны" в начале 90-х

На выставке будут представлены самые яркие работы, созданные фотографом за всю свою профессиональную деятельность.

По профессии инженер, снимать Гоги Цагарели начал уже в зрелом возрасте, после рождения первенца. Изначально он работал фотографом-любителем в различных газетах, но вскоре это стало для него второй профессией.

С 1984 года Гоги работал фотокорреспондентом в различных престижных изданий, а позже – военным фоторепортером.

В его объективе отражаются гражданская война в Тбилиси, а также войны в Южной Осетии, Абхазии и Карабахе. Позднее он переключился на экспериментальные и, по его собственным словам, недокументальные личные фотопроекты.

© photo: Sputnik / George Tsagareli Мужчина с ребенком на фоне танка на улице Тбилиси в день беспорядков у Дома правительства в начале 90-х

"Контраст между документальными и недокументальными работами дает нам более полное представление о том, каким был человек за камерой. Кем был Гоги Цагарели во время съемок тяжелых сцен войны или при отображении повседневного затишья. Гоги Цагарели скончался 9 апреля 2020 года. Мы гордимся тем, что в галерее Fotografia у нас есть возможность почтить его память символической выставкой", – говорится в сообщении организаторов.

© photo: Sputnik / George Tsagareli На улицах Тбилиси во время попытки гражданского переворота в начале 90-х

В организации выставки галерее помогла семья Георгия Цагарели.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.