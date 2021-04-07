Фестиваль Tbilisi Open Air в Грузии вновь отменили из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air во второй раз отменили из-за эпидемии коронавируса, об этом говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.
По словам организаторов, в условиях пандемии COVID-19 практически невозможно должным образом обеспечить безопасность зрителей и тем более взять на себя ответственность за приглашение иностранных исполнителей в страну.
😔 მეგობრებო, სამწუხაროდ, გვიწევს, გითხრათ, რომ 2021 წელიც Tbilisi Open Air-ის გარეშე ჩაივლის. მთელი ამ დროის...Опубликовано Tbilisi Open Air / AlterVision Среда, 7 апреля 2021 г.
"Все это время мы возлагали большие надежды на то, что ситуация уляжется и мы сможем провести фестиваль хотя бы в этом году. Но текущая эпидемиологическая ситуация, действующие или ожидаемые государственные ограничения и темп вакцинации не позволяют нам полностью провести масштабный международный фестиваль даже осенью", - говорится в сообщении.
Организаторы пообещали, что в будущем предложат своей аудитории фестиваль, который полностью оправдает трехлетнее ожидание поклонников Tbilisi Open Air.
Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, а также британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.
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