Фестиваль Tbilisi Open Air в Грузии вновь отменили из-за коронавируса

Организаторы до последнего надеялись, что эпидемиологическая ситуация в стране позволит им провести такое масштабное музыкальное мероприятие безопасно, но этого не произошло

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air во второй раз отменили из-за эпидемии коронавируса, об этом говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.

По словам организаторов, в условиях пандемии COVID-19 практически невозможно должным образом обеспечить безопасность зрителей и тем более взять на себя ответственность за приглашение иностранных исполнителей в страну.

"Все это время мы возлагали большие надежды на то, что ситуация уляжется и мы сможем провести фестиваль хотя бы в этом году. Но текущая эпидемиологическая ситуация, действующие или ожидаемые государственные ограничения и темп вакцинации не позволяют нам полностью провести масштабный международный фестиваль даже осенью", - говорится в сообщении.

Организаторы пообещали, что в будущем предложат своей аудитории фестиваль, который полностью оправдает трехлетнее ожидание поклонников Tbilisi Open Air.

Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, а также британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.

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