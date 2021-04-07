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Группа Ленинград на фестивале Tbilisi Open Air

Фестиваль Tbilisi Open Air в Грузии вновь отменили из-за коронавируса

© Sputnik / Levan Avlabreli
Культура
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210407/251398467/Festival-Tbilisi-Open-Air-v-Gruzii-vnov-otmenili-iz-za-koronavirusa.html

Организаторы до последнего надеялись, что эпидемиологическая ситуация в стране позволит им провести такое масштабное музыкальное мероприятие безопасно, но этого не произошло

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air во второй раз отменили из-за эпидемии коронавируса, об этом говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.

По словам организаторов, в условиях пандемии COVID-19 практически невозможно должным образом обеспечить безопасность зрителей и тем более взять на себя ответственность за приглашение иностранных исполнителей в страну.

😔 მეგობრებო, სამწუხაროდ, გვიწევს, გითხრათ, რომ 2021 წელიც Tbilisi Open Air-ის გარეშე ჩაივლის. მთელი ამ დროის...

Опубликовано Tbilisi Open Air / AlterVision Среда, 7 апреля 2021 г.

"Все это время мы возлагали большие надежды на то, что ситуация уляжется и мы сможем провести фестиваль хотя бы в этом году. Но текущая эпидемиологическая ситуация, действующие или ожидаемые государственные ограничения и темп вакцинации не позволяют нам полностью провести масштабный международный фестиваль даже осенью", - говорится в сообщении.

Организаторы пообещали, что в будущем предложат своей аудитории фестиваль, который полностью оправдает трехлетнее ожидание поклонников Tbilisi Open Air.

Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, а также британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (35)

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