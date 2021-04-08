В День родного языка в Тбилиси пройдут развлекательные мероприятия

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. День родного языка или День Деда Эна, который ежегодно празднуют в Грузии 14 апреля, отметят в Тбилиси разнообразными мероприятиями для всех возрастных групп, об этом сказала в эфире телеканала Imedi директор проекта "Тбилиси – мировая столица книги 2021" Ниния Мачарашвили.

На праздник в саду Деда Эна для детей проведут мастер-классы и семинары по типографике и живописи, а подростки смогут поучаствовать в семинаре по творческому письму. Запланированы и музыкальные номера.

"В настоящее время команда ЮНЕСКО при поддержке мэрии Тбилиси готовит документальный фильм, не имеющий аналога, с привлечением людей, которые были включены в эти процессы, а также исследователей. У нас будет необыкновенный архивный материал. Мероприятие начнется с презентации этого документального фильма", – сказала Мачарашвили.

День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 43 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.

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