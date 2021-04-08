12:24 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск
Памятник Деда Эна в парке на набережной Тбилиси

В День родного языка в Тбилиси пройдут развлекательные мероприятия

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2314)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210408/251403243/V-Den-rodnogo-yazyka-v-Tbilisi-proydut-razvlekatelnye-meropriyatiya.html

Показ фильма, интересные мастер-классы и музыка – мероприятия в честь Дня Деда Эна пройдут в одноименном столичном cаду

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. День родного языка или День Деда Эна, который ежегодно празднуют в Грузии 14 апреля, отметят в Тбилиси разнообразными мероприятиями для всех возрастных групп, об этом сказала в эфире телеканала Imedi директор проекта "Тбилиси – мировая столица книги 2021" Ниния Мачарашвили.

Дворец учащейся молодежи - бывший дворец царского наместника на Кавказе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси пройдет вечер музыки Бетховена и Моцарта

На праздник в саду Деда Эна для детей проведут мастер-классы и семинары по типографике и живописи, а подростки смогут поучаствовать в семинаре по творческому письму. Запланированы и музыкальные номера.

"В настоящее время команда ЮНЕСКО при поддержке мэрии Тбилиси готовит документальный фильм, не имеющий аналога, с привлечением людей, которые были включены в эти процессы, а также исследователей. У нас будет необыкновенный архивный материал. Мероприятие начнется с презентации этого документального фильма", – сказала Мачарашвили.

День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 43 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2314)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жаль, когда люди ведут себя некультурно - Цискаридзе о скандале с Познером, Грузии и чести
"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться