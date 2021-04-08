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Канадская поэтесса Рупи Каур

В Грузию едет канадская поэтесса Рупи Каур

photo: Rupi Kaur / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2315)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210408/251409362/V-Gruziyu-edet-kanadskaya-poetessa-Rupi-Kaur-.html

Тбилиси, по решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года получит статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура - на мероприятие в столицу Грузии приедет немало маститых литераторов

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Канадская поэтесса и иллюстратор индийского происхождения Рупи Каур (Rupi Kaur) приедет в Грузию в рамках мероприятия "Тбилиси – всемирная столица книги 2021 года".

Букеровская премия 2020. Церемония награждения в формате онлайн
© AP Photo / David Parry
Грузинская писательница попала в лонг-лист Букеровской премии

Рупи Каур – 28 лет. Поэтесса прославилась в соцсетях, делясь cвоей визуальной поэзией - это разновидность поэтического текста, в котором важная роль отводится графическому изображению стиха.

Широкую известность Каур получила после выхода в свет своей дебютной книги "Молоко и мед", которая разошлась тиражом более 3 миллионов копий по всему миру и более года провела в списке бестселлеров The New York Times. В 2017 году Рупи выпустила свою вторую книгу "Солнце и ее цветы", благодаря которой вошла в список 100 женщин BBC в 2017 году. В 2020 году был выпущен третий сборник стихов Каура - Нome body.

Стихи Рупи Каур исследует отношения, иммигрантский опыт и сексуальные травмы, творчество девушки очень популярно в Instagram.

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Публикация от rupi kaur (@rupikaur_)

Время визита поэтессы в Грузию пока точно неизвестно. При этом, по словам директора проекта "Тбилиси – всемирная столица книги 2021", в рамках программы в страну запланирован приезд еще двух известных писателей, имя которых пока держится в тайне.

По решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года Тбилиси получит статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура. В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.

Всемирная книжная столица ЮНЕСКО - масштабный проект, учрежденный в 2002 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он направлен на продвижение книг и чтения, популяризацию книжной индустрии и всех смежных областей, а также поддержку современных авторов, переводчиков, библиотек и издателей.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2315)

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