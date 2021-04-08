Госцентру фольклора Грузии присвоено имя Анзора Эркомаишвили

Вклад Эркомаишвили в сохранение и популяризацию грузинского фольклора неоценим, заявил премьер-министр

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Государственному центру фольклора в Тбилиси будет присвоено имя известного певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Совсем недавно мы похоронили нашего великого грузинского музыканта Анзора Эркомаишвили. Государственному центру фольклора будет присвоено имя Анзора Эркомаишвили в знак его неоценимого вклада в развитие грузинской культуры", - сказал премьер-министр на заседании правительства в онлайн-формате.

На днях также стало известно, что в честь Эркомаишвили назвал фольклорный зал Национальной парламентской библиотеки Грузии. Зал в свое время был открыт при поддержке фонда "Грузинское песнопение" и при активном участии Анзора Эркомаишвили и успешно функционирует и сегодня.

Анзор Эркомаишвили в возрасте 81 года скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом, 31 марта.

Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший грузинские народные песни, именно Эркомаишвили стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.

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