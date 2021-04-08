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Грузинская певица, меццо-сопрано Нино Сургуладзе

Оперная певица Нино Сургуладзе заболела коронавирусом

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Культура
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (47)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210408/251410923/Opernaya-pevitsa-Nino-Surguladze-zabolela-koronavirusom.html

Известная артистка и филантроп настроена позитивно и призывает всех соблюдать коронавирусные ограничения

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Звезда мировой оперной сцены, грузинское меццо-сопрано Нино Сургуладзе заразилась коронавирусом, об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

Оперная исполнительница пишет, что, несмотря на большую осторожность со своей стороны, сегодня она ковид-инфицирована. Однако артистка настроена позитивно и призывает всех соблюдать коронавирусные ограничения.

"Нет никаких препятствий, трудностей, вирусов или чего-либо еще, чего мы не можем преодолеть, любя друг друга, заботясь друг о друге, при помощи Господа", - пишет Сургуладзе.

არ არსებობს არანაირი დაბრკოლება, სირთულე, ვირუსი თუ სხვა რამე, რასაც ერთმანეთის სიყვარულით, მოფრთხილებით, ერთმანეთზე...

Опубликовано Nino Surguladze Четверг, 8 апреля 2021 г.

Нино Сургуладзе родилась 12 октября 1977 года в Тбилиси. В 2001 году после окончания Тбилисской государственной консерватории им. Сараджишвили она отправилась в Италию, где продолжила обучение в академии Ла-Скала.

Нино исполняет ведущие партии в операх Верди, Бизе, Шостаковича, Беллини, Чайковского.

В 2014 году меццо-сопрано основала благотворительный фонд "Древо желания". Задача фонда - помогать в лечении и медицинской реабилитации детей. За 5 лет существования фонда были спасены жизни десятков тяжелобольных детей из разных регионов Грузии. Сама Сургуладзе - мать двух детей, двойняшек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (47)

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