Нани Брегвадзе станет прабабушкой

Внучка легендарной певицы Наталья Кутателадзе станет мамой в сентябре. Для нее это будет первый ребенок

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Внучка легендарной грузинской певицы Нани Брегвадзе – исполнительница Наталья Кутателадзе ждет ребенка. Об этом общественности в эфире радио "Фортуна" сообщила дочь Брегвадзе, также певица Эка Мамаладзе.

Кутателадзе не спешит выкладывать фото с округлившимся животиком, но известно, что она уже на четвертом месяце беременности.

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При этом, несмотря на такое событие, Наталья следует активному образу жизни и даже, находясь в положении, отдохнула в Гудаури. Там она каталась на лыжах вместе с мужем Ачико Джапаридзе и друзьями.

Ожидается, что Наталья Кутателадзе станет мамой в сентябре. Для нее это будет первый ребенок, а для супруга – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.

Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Kutateladze (@natalikooo)

Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.

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