Грузинский театр оперы и балета празднует 170-летие со дня открытия

Театр с богатейшей историей принимает поздравления - он открыл свои двери для зрителей после долгой паузы в связи с пандемией COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили отмечает 170-летие - он открылся именно в этот день, 12 апреля 1851 года. Накануне в театре cостоялся праздничный концерт, посвященный этому юбилею. Он и открыл театральный сезон после долгой паузы в связи с пандемией.

🎉 თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის 170 წლისთავისადმი მიძღვილი საიუბილეო კონცერტი / 11.04.2021 📷 ფოტოგრაფი ხატია ჯიჯეიშვილი Опубликовано Tbilisi Opera and Ballet State Theatre Понедельник, 12 апреля 2021 г.

К юбилею театра Национальный архив Грузии опубликовал редкие материалы. А именно, иллюстрации французского журнала L'illustration Journal Universel и статью по поводу открытия оперного театра, написанную французским дипломатом Эдмондом Де Бареро. Дата публикаций 25 октября 1851 года.

"Театр, вмещавший 700 зрителей, располагался в Тбилиси, на сегодняшней площади Свободы. Здание было спроектировано итальянским архитектором Джованни Скудиери, а интерьер разработан художником Григорием Гагариным", - говорится в статье.

Театр оперы и балета Палиашвили - крупнейший музыкальный театр Грузии. Во все времена был центром национальной музыкальной культуры Грузии и не только.

На сцене театра были впервые поставлены оперы грузинских композиторов: "Абесалом и Этери" (1919) и "Даиси" (1923) Захария Палиашвили, опера "Кето и Котэ" Долидзе (1919), "Сказание о Шота Руставели" Аракишвили (1919), "Коварная Тамара" М. Баланчивадзе (1926), "Отшельник" и др. Театр вырастил многих одаренных мастеров вокального и хореографического искусства.

В конце XIX столетия на сцене грузинского театра оперы и балета выступали такие всемирно известные музыканты, как чешский скрипач и композитор Ян Кубелик, итальянский оперный певец Анджело Мазини, русский композитор, пианист-виртуоз и дирижер Сергей Рахманинов, а также певец и педагог Дмитрий Усатов. Ученик последнего, Федор Шаляпин, именно в Тифлисском театре начал свою профессиональную деятельность.

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