Грузинская рок-эйфория сегодня – история группы "Дагдагани"

Сегодня мир празднует Всемирный день рок-н-ролла и Sputnik Грузия рассказывает о творчестве одной из самых перспективных и интересных рок-групп из Тбилиси

"Дагдагани" – группа, образованная в столице Грузии в 2013 году. Это пятеро музыкантов – вокалист Цотне Горгошидзе, гитаристы Георгий Кочлашвили и Георгий Мигриаули, бас-гитарист Мате Хурцидзе и барабанщик Георгий Булбулашвили – исполняют музыку в стиле альтернативный рок, альтернативный метал и панк-рок.

Ребята поют о происходящих в стране событиях и их влиянии на молодежь, о переживаниях, кризисах, проблемах и страстях современного поколения. Самые известные их песни – "Мари", "Мы все очень давно умерли", "Болеутоляющее", "Прикуриваешь сигарету" и другие.

Что значит "Дагдагани"? "Это просто слово, которое звучало не так глупо, как другие названия, – рассказывает Sputnik Грузия фронтмен бэнда Цотне Горгошидзе. – Мы хотели что-то грузино-звучащее, но не очень конкретное. На разных языках оно обозначает разные вещи и нам это понравилось".

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Группа "Дагдагани" очень популярна в стране и до пандемии залы их концертов всегда ломились от слушателей. Вот как объясняет такую славу Цотне: "Главное, почему мы нравимся слушателям. Я думаю, это то, что наша музыка искренна и мы не подражаем никому, а делаем то, что хотим сами и с большой любовью".

И эта любвеобильность музыкантов "читается" во всем – в словах, мелодиях, в настрое. Звучание и музыка "Дагдагани" отличается от всего того, что происходит на грузинской рок-сцене. Особенно поклонники любят и уважают дагдаганцев за смелые и откровенные тексты, а также за настоящий, мужской грузинский драйв и качественный саунд.

Главная фишка "Дагдагани" – музыканты поют на грузинском языке. И называют свое творчество грузинским роком. Это, пожалуй, одна из главных изюминок бэнда. При этом фронтмен "Дагдагани" Цотне Горгошидзе с детства владеет русским языком (его бабушка была украинкой) и читает литературу на русском и английском языках.

"Грузинский рок – это часть советского и пост-советского рока, который очень отличается от американского и английского рока, – говорит фронтмен "Дагдагани". – Тут гораздо больше тоски и реальных проблем. Пока эти вещи будут с нами, такая музыка никуда не уйдет. Со временем, может, она не будет звучать как "ДДТ" или "Гражданская оборона", но она будет с нами".

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