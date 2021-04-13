Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi пройдет в мае в онлайн-формате

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi пройдет в столице Грузии 6-9 мая 2021 года – свои коллекции сезона осень-зима 2021-22 грузинские дизайнеры покажут онлайн.
Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI Digital Edition May 6-9 Campaign by @jamprojectagencyОпубликовано Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI Понедельник, 12 апреля 2021 г.
"Переход в цифровой формат Недели моды вызвала создавшаяся ситуация во всем мире. Нам это далось трудно, потому что физическое присутствие байеров и международной прессы на показах грузинских дизайнеров невозможно. В этом сезоне формат будет неизменным, то есть цифровым, но сравнительно отличительным. Съемки лайв-показов проходят в нашем новом пространстве – на старом заводе "Кока-колы", – сказала в интервью порталу at.ge основательница MBFW Тбилиси София Чкония.
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То есть показы Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi будут проходить на платформе MBFWTBILISI.ONLINE и увидеть их в прямом эфире сможет любой желающий. Список участников Недели и расписание показов будет опубликовано на официальном сайте мероприятия позже.
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Mercedes-Benz Fashion Week – это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, России, Германии, США, Турции, Австралии и других странах.
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