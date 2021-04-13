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Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе

Вечер музыки Бетховена пройдет в Тбилиси

photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2318)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210413/251450920/Vecher-muzyki-Betkhovena-proydet-v-Tbilisi.html

Грузинская столица изголодалась по "духовной" пище, поэтому серия концертов Центра Кахидзе очень кстати, особенно, для поклонников классической музыки

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Вечер произведений немецкого композитора Людвига ван Бетховена пройдет в тбилисском Культурно-музыкальном центре имени Джансуга Кахидзе 18 апреля.

На сцене прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №3 и симфония №7. Выступают симфонический оркестр под управлением дирижера Давида Мукерия, а также солист – грузинский пианист и органист Александр Васадзе.

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Опубликовано Djansug Kakhidze Tbilisi Center for Music and Culture Воскресенье, 11 апреля 2021 г.

В связи с пандемией коронавируса выступление состоится в полном соответствии с эпидемиологическими правилами. На данном этапе билеты можно приобрести только онлайн. Начало концерта в 17:00.

Бетховен – выдающийся немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель "венской классической школы". Он является ключевой фигурой классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, и одним из наиболее исполняемых композиторов в мире. Творчество Бетховена оказало значительное влияние на симфонизм XIX и XX веков.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2318)

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